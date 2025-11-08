Интерактивная живая игра про внутренний диалог и человеческое взаимодействие. Один участник становится главным героем и выбирает ситуацию — личную или случайную. Затем он вытягивает карты с персонажами и выбирает людей, которые оживят этих героев. Актёры, глядя на карту, вживаются в роль, придумывают историю персонажа — как они его чувствуют. Не нужно ничего уметь — достаточно довериться первому ощущению. После этого происходит обсуждение: что открылось, что откликнулось, что герой увидел в себе. Потом роли меняются — каждый может побыть героем, актером и наблюдателем. Это не театр и не терапия. Это живое пространство, где можно увидеть себя со стороны, почувствовать связь с другими и поиграть со своими внутренними голосами. В игре принимает участие до 6 человек, чтобы всем хватило время побыть главным героем. Записаться можно через тг-бот: @GolosaVnutriBot