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Интерактивная игра «Голоса внутри»

Коворкинг «Аммонит», 6-я линия Васильевского острова, 55

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Интерактивная живая игра про внутренний диалог и человеческое взаимодействие. Один участник становится главным героем и выбирает ситуацию — личную или случайную. Затем он вытягивает карты с персонажами и выбирает людей, которые оживят этих героев. Актёры, глядя на карту, вживаются в роль, придумывают историю персонажа — как они его чувствуют. Не нужно ничего уметь — достаточно довериться первому ощущению. После этого происходит обсуждение: что открылось, что откликнулось, что герой увидел в себе. Потом роли меняются — каждый может побыть героем, актером и наблюдателем. Это не театр и не терапия. Это живое пространство, где можно увидеть себя со стороны, почувствовать связь с другими и поиграть со своими внутренними голосами. В игре принимает участие до 6 человек, чтобы всем хватило время побыть главным героем. Записаться можно через тг-бот: @GolosaVnutriBot

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