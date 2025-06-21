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Интеллектуально-ролевая Мафия

ВСмысле
Гороховая улица, 47, 3 этаж

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Любишь Мафию? А «Что? Где? Когда?» А все это вместе? Время попробовать! Приходи на битву умов и хитроумных манипуляций — Мафию ЧГК. В этой игре команда мирных жителей сразится с предателями. Знатоки будут разгадывать вопросы и искать скрытого врага, а мафия будет делать все, чтобы не попасться и увести всех от правильного ответа. Мест в команде всего 7 — спеши занять свое. Ведущая: несравненная мадам Вика, опытный игропрактик. Участники сыграют 3 раунда, так что шанс побыть мафией будет у каждого. Азарта добавят игровые фишки с рублевым эквивалентом — самые хладнокровные манипуляторы смогут сорвать денежный куш. Стоимость: 1800? (за 3 игровых круга) плюс по 600? в банк для розыгрыша между участниками. Атмосфера, музыка, роли, маски — все для полного погружения в игру. Дожить до финала — задача не из лёгких, а победить — действительно редкая удача. Приходи проверить свои знания, дедукцию и умение разбираться в людях.

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