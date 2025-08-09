Ты замечал, как часто мы говорим: «стресс», «я устал», «всё надоело» — и почему редко по-настоящему что-то с этим делаем? На этой лекции ты разберёшься: — Что такое стресс (и почему это не просто «нервы») — Чем он опасен для тела и психики — И главное — что с этим делать Будут говорить про: — Ароматерапия: как масла могут помочь успокоиться и собраться — Движение – даже если вы давно не в форме — Режим дня и простые ритуалы — Дыхание и опору на тело Все это рабочие инструменты, которые легко внедрить в реальную жизнь. Если ты устал быть на грани, в тревоге или просто хочется больше устойчивости — приходи. Будет по-честному, без давления и с заботой. Ведущий — Ольга Кононова, эмоциональный ароматерапевт, инструктор йоги и йогатерапии, wellness-консультант.