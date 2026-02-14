Inspace
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 9000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Белорусский рэп-исполнитель. Будут как старые, так и новые песни из альбомов «44» и «приют», который выйдет прямо перед концертами. Впервые выйдет на сцену с live-бэндом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи