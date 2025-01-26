В странах Дальнего Востока очень любят новогодние праздники. Начало нового года там считается началом нового жизненного и трудового цикла. По традиционному китайскому календарю, принятому во многих местах Восточной Азии, Новый год считается Праздником весны. Каждый год дата меняется и обычно приходится на день с конца января до середины февраля. Впрочем, среди стран Дальнего Востока есть одна, где Новый год, как и в России отмечают 1 января. Это Япония. Там существует много интересных новогодних традиций, связанных с надеждой людей обеспечить себе счастливый и удачный год. Об этом прочитает лекцию сотрудник Эрмитажа, специалист по искусству Дальнего Востока Анастасия Григорьевна Бурковская. Кроме того, посетителей будет ждать рассказ специалиста по адаптации музейных программ, преподавателя РЖЯ Александры Исаевой о жестовых языках разных стран и о культуре глухих. А завершит программу выступление творческого коллектива «Петербургская Лексема» с жестовыми песнями, посвящёнными Новому году.