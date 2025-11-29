Infornal FuckЪ
ул. Маршала Говорова, 47
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1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Самое время раскрасить унылое ноябрьское небо угаром и чадом кутежа. Последний концерт питерских скоморохов в уходящем году в любимом The Place: всем известные хиты, крутейший мерч, алкоголь, тусовка и бесконечное лето.
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