Напишешь картину красным вином на выбор из 40 сюжетов. Навыки рисования не нужны, с тобой рядом будет художник-педагог, который будет помогать и поддерживать на каждом этапе с нуля до готовой картины. Угощают каждого гостя бокалом вина или чаем. Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для тебя или твоей компании.