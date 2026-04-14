Индивидуальный мастер-класс «Картина вином»
Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Напишешь картину красным вином на выбор из 40 сюжетов. Навыки рисования не нужны, с тобой рядом будет художник-педагог, который будет помогать и поддерживать на каждом этапе с нуля до готовой картины. Угощают каждого гостя бокалом вина или чаем. Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для тебя или твоей компании.
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