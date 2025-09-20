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Indie Fest 2.0

Triglinki
Рузовская улица, 21

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Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Фестиваль независимой музыки в уникальной атмосфере особняка XIX века. Тебя ждёт камерное звучание, живые эмоции и энергия артистов, которые создают музыку вне правил и форматов. LineUp: Егор Попс (акустика) ПИТЕР б/у Культ Женерaль Twin Soul Voskvol Elicea Liza v posteli А помимо музыки, тебя будут ждать: chill-зона, тату-зона и бар. Стоимость: 300 руб. — первые 30 билетов с репостом 400 руб. — с репостом 500 руб. — простой входной билет 600 руб. — на входе Внимание, репост афиши необходимо сделать не позднее, чем за час до начала мероприятия. Афиша для репоста: https://t.me/c/1756038959/14889

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