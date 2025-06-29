ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Indie Dance & Afro House Party

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Двор Ю наполнится ритмами, от которых сложно устоять. Погрузись в ночь, где indie dance встречается с afro house, а мантры аккуратно подпевают битам. Это вечеринка для тех, кто чувствует музыку, позволяет ей менять своё состояние и ищет возможности реализовать энергию в танце. В лайн-апе: Bartenev, Lukyanov, Pavel Tech, Zemskova b2b Alma Flow. Стили: indie dance, house mantra, melodic house, deep house, afro house — всё, что качает, завораживает и раскрывает внутренние резервы радости.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Бесплатно

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста