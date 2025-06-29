Двор Ю наполнится ритмами, от которых сложно устоять. Погрузись в ночь, где indie dance встречается с afro house, а мантры аккуратно подпевают битам. Это вечеринка для тех, кто чувствует музыку, позволяет ей менять своё состояние и ищет возможности реализовать энергию в танце. В лайн-апе: Bartenev, Lukyanov, Pavel Tech, Zemskova b2b Alma Flow. Стили: indie dance, house mantra, melodic house, deep house, afro house — всё, что качает, завораживает и раскрывает внутренние резервы радости.