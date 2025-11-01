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Инь-йога

Plunge, набережная канала Грибоедова, 156

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Грамотный и чуткий преподаватель хатха, инь-йоги, а также йоги в гамаках Кристина Богинская расскажет про то, что такое инь-йога, откуда она появилась и чем она отличается от классического направления. Узнаешь, почему она так необходима современному городскому жителю и почему доступна каждому, даже абсолютному начинающему. Далее ты настроишься на внутренние ощущения и снимешь напряжение с тела. Мягко растянешься, удерживая каждую асану несколько минут и полностью сконцентрируешься на внутренних ощущениях. Пускай проблемы подождут. И под конец — Шавасана —погрузишься в состояние ещё более глубокого расслабления, для лучшего усвоения полученного опыта. И всё это под звуки поющей чаши и мантропение. Запись в тг @kiddofdarkness

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