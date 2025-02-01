Музыканты выйдут на сцену с большой программой и концертной презентацией нового сингла «Hate story»! Группа отметилась качественным звучанием в лучших традициях финской мелодичной школы. Мощный чистый вокал в сочетании с глубоким гроулом, идеальный баланс между мелодикой и металлом, яркая динамика, харизма и образность — всё это полностью погружает слушателя в музыку, которая заполняет пространство, западает в сердце и проникает в душу. Специальный гость: Fragile Art