ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Инь & Хатха-йога с Юлией Лычак

Yoga Space Чернышевская, проспект Чернышевского, 18

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+

Про событие

Специальный класс от преподавателя из московский студий Yoga Space, на котором медитативная глубина Инь-йоги встречается с динамикой Хатха-йоги. Практика начнётся мягко: через длительные асаны, расслабление и внимательное наблюдение за собой. Постепенно ты перейдёшь к более активным связкам, которые помогут пробудить тело, наполниться силой и энергией. В результате ты ощутишь состояние целостности и внутреннего баланса, наполненное спокойствием, лёгкостью и тихой радостью. Завершится практика глубокой шавасаной под звучание поющих чаш. Класс ведёт Юлия Лычак — сертифицированный преподаватель инь-йоги и хатха-йоги.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Время жить
Время жить
до

1000₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю
c
по

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста