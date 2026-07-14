Инь & Хатха-йога с Юлией Лычак
Yoga Space Чернышевская, проспект Чернышевского, 18
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 16+
Про событие
Специальный класс от преподавателя из московский студий Yoga Space, на котором медитативная глубина Инь-йоги встречается с динамикой Хатха-йоги. Практика начнётся мягко: через длительные асаны, расслабление и внимательное наблюдение за собой. Постепенно ты перейдёшь к более активным связкам, которые помогут пробудить тело, наполниться силой и энергией. В результате ты ощутишь состояние целостности и внутреннего баланса, наполненное спокойствием, лёгкостью и тихой радостью. Завершится практика глубокой шавасаной под звучание поющих чаш. Класс ведёт Юлия Лычак — сертифицированный преподаватель инь-йоги и хатха-йоги.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи