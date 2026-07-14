Специальный класс от преподавателя из московский студий Yoga Space, на котором медитативная глубина Инь-йоги встречается с динамикой Хатха-йоги. Практика начнётся мягко: через длительные асаны, расслабление и внимательное наблюдение за собой. Постепенно ты перейдёшь к более активным связкам, которые помогут пробудить тело, наполниться силой и энергией. В результате ты ощутишь состояние целостности и внутреннего баланса, наполненное спокойствием, лёгкостью и тихой радостью. Завершится практика глубокой шавасаной под звучание поющих чаш. Класс ведёт Юлия Лычак — сертифицированный преподаватель инь-йоги и хатха-йоги.