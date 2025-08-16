In Beat We Trust снова поднимается на крышу, чтобы собрать всех, кто живёт музыкой и чувствует тот самый ритм. Roof Place — вид на залив, красивый мост и индустриальный шик Брусницына, и главное — звук, который вибрирует в груди. В этот вечер топовый лайн-ап сезона: зарубежный артист, любимые герои, свежие имена, живые лайвы, мощнейшие b2b. Line-Up: TORTU (Spain), LADY WAKS, THE DAWLESS, PAVEL CHINAREV, LEXANI, PARMA DE PALMA, PASHА NUTS, ORIGINAL DEE, SOFTSKILLA b2b BASS BUDDY, BREAK THE GRID, ACTION SIDE, SWETTI SV (live), DAV и ещё многие. Это та ночь, которую ты запомнишь. Вайб, который останется с тобой надолго.