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Импровизация: театр. Опыт театральной импровизации.

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция советского и российского актёра театра и кино, клоуна Анвара Либабова. В рамках лекции он расскажет о собственном опыте театральной импровизации и поделится своим взглядом на феномен экспромта. О лекторе: Анвар Либабов — советский и российский актёр театра и кино, клоун. Если бы его творческая деятельность не началась в студенческие годы с участия в КВН, СТЭМ и спектаклях студенческого драматического театра, то, скорее всего, он продолжал бы работать ветеринаром. В 1981 году поступил в школу-студию пантомимы при клоун-мим-театре «Лицедеи». В апреле 1987 года завершил карьеру ветеринарного врача и стал клоуном в театре «Лицедеи». Большой работой в кино стала роль Антона Грошева в телесериале «Литейный». Был замечен в сериале «Практикант», где преобразился в судмедэксперта Петра Горина. В 2022 году изобразил главу культа в «Даркнете».

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