Тебя ждёт лекция и мастер-класс, на котором ты сможешь создать собственный коллаж. На лекционной части речь пойдёт о дадаистах и сюрреалистах. Ты узнаешь, почему они вдруг бросились коллажировать, взяв в соавторы случай, интуицию и собственные сны. На воркшопе ты сможешь освоить метод нарезок Тристана Тцары, поиграть в сюрреалистские игры с клеем и ножницами, а также узнать всевозможные лайфхаки, позволяющие коллажировать легко и интуитивно. Ведущие: Зоя Гутник и Нина Фрейман — основательницы мастерской «Коллаж и письмо».