Интерактивный вечер импровизации. Неловкие расставания. Странный опыт. Неудачные отношения. Истории, которые хочется забыть… но невозможно перестать о них рассказывать. Главными героями будут сами участники. В программе: — импровизационные игры; — интерактив про бывших; — шоу по историям из зала, которые импровизаторы будут разыгрывать прямо на сцене. Можно прийти одному или с друзьями. Можно прийти одной или с подругами. Можно активно участвовать или просто наблюдать и смеяться.