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Импро: Бывшие

Розовый Кролик
Седова ул., д. 11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Интерактивный вечер импровизации. Неловкие расставания. Странный опыт. Неудачные отношения. Истории, которые хочется забыть… но невозможно перестать о них рассказывать. Главными героями будут сами участники. В программе: — импровизационные игры; — интерактив про бывших; — шоу по историям из зала, которые импровизаторы будут разыгрывать прямо на сцене. Можно прийти одному или с друзьями. Можно прийти одной или с подругами. Можно активно участвовать или просто наблюдать и смеяться.

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