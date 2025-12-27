Арт-ужин, на котором ты подсмотришь за праздничными ритуалами самой именитой семьи Империи и узнаешь множество вау-фактов для пересказа близким во время ногогодних посиделок. На лекции ты перенесёшься в рождественский Петербург XVIII–XIX веков. Узнаешь, кто из императоров впервые велел встречать Новый год 1 января — и почему это стало переломным моментом в российском праздничном календаре. Поймёшь, почему Пётр I был невероятно увлечён «потешными огнями». А ещё увидишь главный праздник года глазами членов императорской семьи: подсчитаешь, сколько ёлок устанавливалось в семье Романовых и какие подарки скрывались под их ветвями — порой удивительные и совершенно неожиданныe… например, перевязанный ленточкой жених великой княжны. В стоимость входит салат, горячее блюдо и напиток: бокал вина или безалкогольный напиток Лектор: Дарья Сидорова, гидесса, эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.