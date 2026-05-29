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Immoler

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погрузитесь в другую реальность с презентаций нового альбома "Славянский Ген" от Immoler! 29 мая в клубе Ласточка вас ждет настоящий поток эмоций, разрывающий тишину, и откровения, которые бьют в самое сердце! Сочетание пронзительных мелодий, глубоких текстов и громкого драйва озвучат вечер и подарят живую энергию, которая захватит вас с головой. Новый альбом Immoler станет отправной точкой в мир команды! Специальные гости: Астера, Azimut19

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