Погрузитесь в другую реальность с презентаций нового альбома "Славянский Ген" от Immoler! 29 мая в клубе Ласточка вас ждет настоящий поток эмоций, разрывающий тишину, и откровения, которые бьют в самое сердце! Сочетание пронзительных мелодий, глубоких текстов и громкого драйва озвучат вечер и подарят живую энергию, которая захватит вас с головой. Новый альбом Immoler станет отправной точкой в мир команды! Специальные гости: Астера, Azimut19