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Иммерсивный вечер Серебряного века: ожившая история

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивное путешествие в Серебряный век — время гениев, революций в искусстве и завораживающих тайн. • Диалог направлений: Ты примкнёшь к футуристам или будешь отстаивать идеалы символистов — твоё мнение повлияет на ход вечера. • Мир художников: Узнаешь о реформаторах искусства, в том числе о Казимире Малевиче — человеке, перевернувшем представление о живописи. Ты будешь не просто наблюдателем, а активным участником: обсуждать манифесты, делать выбор и влиять на события.

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