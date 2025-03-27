Paseo Del Prado приглашает на уникальный гастроспектакль, который разрушает границы между искусством, гастрономией и театром. В программе вечера: 1. Гастроужин, сопровождаемый выступлением профессиональных актёров, рассказчика и бренд-шефа. 2. Welcome-зона с закусками и игристым. Гастрономическая симфония из 5 курсов, созданная бренд-шефом Станиславом Ахметшиным, дополнит сценарий вечера, погружая гостей в атмосферу страсти, любви и гениальности. Не просто ужин. Чувственное путешествие сквозь эпохи, где реальность переплетается с фантазией, а каждый вкус несёт в себе историю. В центре вечера — три великие личности: Пабло Пикассо, Марк Шагал и Франсуаза Жило. Их судьбы, наполненные страстью, вдохновением и драматическими поворотами, оживают прямо перед твоими глазами. Каждый штрих на тарелке, каждый тост и каждое движение актёров вплетены в ткань этого спектакля. Это первый режиссёрский опыт бренд-шефа Paseo del Prado Станислава Ахметшина — он объединил гастрономию и искусство, превратив ужин в перформанс, где чувства выражаются через вкус, аромат и текстуру. Инновационность — границы между гастрономией, театром и эмоциями стираются, создавая единую картину. Чувственность — каждый момент наполнен глубокими переживаниями и эстетикой. В спектакле принимают участие Анастасия Стебнева и Виталий Ковалёв — актёры театра и кино, чья игра усилит напряжение и сделает вечер еще более захватывающим.