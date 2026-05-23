Иммерсивный фестиваль Серебряного века
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Про событие
Тебя ждёт не просто мероприятие, а путешествие во времени Ожившие образы великих поэтов и писателей: Есенин, Маяковский, Ахматова, Блок и др. Творчество художников и живая музыка; Музыка композиторов XX века История кино: Эйзенштейн, Дзига Вертов; Синтез исторической атмосферы и современного стиля.
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