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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Иммерсивное шоу «Бес цены»

Театральный лофт «За нарисованным очагом»
Арсенальная ул., 2

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 2590₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Еда

Про событие

В спектакле поднимаются темы, которые заставляют задуматься, вспомнить и пересмотреть свой жизненный опыт. Они рассказывают истории, до боли знакомые каждому: - бытовуха в семейных отношениях, где упреки и обиды выходят на первый план - влияние общества и боязнь не оправдать чьих-то ожиданий - отсутствие веры в себя и страх критики. За 20 минут антракта будет возможность переварить всю информацию, а также узнать прошлое каждого персонажа через небольшой квест. Тебя ждет: - театральное представление. - общение с героями. - общение с другими зрителями. - ароматерапия. - фуршет и напитки. - интерактивное шоу. - психологическая практики в антрактах. - фото-зоны. Количество мест ограничено.

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Комментарии

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Оля
8 декабря 2023, 01:32

Берет за душу ❤

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Софа
13 октября 2023, 16:55

На это событие можно выиграть билеты! Добавь его в избранное, сделай скриншот и выложи до 15:00 19 октября в комментарии к посту про пачку добра №3 в нашем телеграм-канале @kaver_afisha

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