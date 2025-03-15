В спектакле поднимаются темы, которые заставляют задуматься, вспомнить и пересмотреть свой жизненный опыт. Они рассказывают истории, до боли знакомые каждому: - бытовуха в семейных отношениях, где упреки и обиды выходят на первый план - влияние общества и боязнь не оправдать чьих-то ожиданий - отсутствие веры в себя и страх критики. За 20 минут антракта будет возможность переварить всю информацию, а также узнать прошлое каждого персонажа через небольшой квест. Тебя ждет: - театральное представление. - общение с героями. - общение с другими зрителями. - ароматерапия. - фуршет и напитки. - интерактивное шоу. - психологическая практики в антрактах. - фото-зоны. Количество мест ограничено.