Иммерсивное шоу «Бес цены»
Арсенальная ул., 2
Начало:
Завершение:
от 890₽ до 2590₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Еда
Про событие
В спектакле поднимаются темы, которые заставляют задуматься, вспомнить и пересмотреть свой жизненный опыт. Они рассказывают истории, до боли знакомые каждому: - бытовуха в семейных отношениях, где упреки и обиды выходят на первый план - влияние общества и боязнь не оправдать чьих-то ожиданий - отсутствие веры в себя и страх критики. За 20 минут антракта будет возможность переварить всю информацию, а также узнать прошлое каждого персонажа через небольшой квест. Тебя ждет: - театральное представление. - общение с героями. - общение с другими зрителями. - ароматерапия. - фуршет и напитки. - интерактивное шоу. - психологическая практики в антрактах. - фото-зоны. Количество мест ограничено.
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