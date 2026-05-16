«Чёрный человек» — мистическое шоу, где оживают тени. *«Друг мой, друг мой, я очень и очень болен...»* Погрузись в самую тёмную главу жизни Сергея Есенина. Иммерсивный формат позволит тебе оказаться на расстоянии вытянутой руки от главного героя и его безумия. 16 мая в 17:00, 19:00 и 20:00