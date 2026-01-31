Все уже очень ждут первых весенних дней, до которых, казалось бы, ещё очень далеко. Но вот, уже совсем скоро все желающие зажгут свечи, выпьют… молока и ощутят каждой клеточкой души зарождение прекрасной весны. Приходи праздновать Имболк! Как всегда, тебя ждёт тёплая атмосфера, веселье и самые прекрасные музыкальные коллективы: SPIRITUAL SEASONS (Москва), MELDIS (Москва), БЕРГТОРА, CAILLEACH, ХЕЛЬГА АЛИРИН Музыку поддержат лучшие школы танцев: SHAMROCK, RONAN MORGAN, SALTATIO EGO, AVALLON, AN SORCOIR, PLUS ULTRA, MIRKWOOD. Ну, а если же пожелает душа твоя украсить себя разными приятностями, или будущее своё узнать захочешь, то весь вечер тебя будет радовать магическая ярмарка.