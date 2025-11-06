Искусствовед Ярослава Бубнова расскажет тебе о: — иллюзионистах и иллюзиях; — спиритических сеансах; — распиливании женщины и говорящей голове; — разоблачении фокуса, как вредной затеи; — человеческом желании — удивляться и страсти к волшебству, которая наполняет жизнь иллюзиониста радостью, ужасом и тоской; — неудачном визите графа Калиостро в Россию; — чудесах великого Гудини; — разоблачении фокуса Коперфильда. И, конечно, как всегда с Ярославой Бубновой тебя ждут сюрпризы. Меню разработано специально под тему ужина: Закуска «Телепортация» (ириски из свеклы с кремом из квасного сусла под пиробумагой); Суп «Невидимка» (крем-суп из жареного картофеля с огородными растениями и томленой говядиной); Горячее блюдо «Исчезновение» (террин из пулярд с муссом из грибов); Десерт «Фламбе из сезонных фруктов» Бокал игристого вина; Чай/кофе на выбор.