Люди живут в окружении возможностей — продуктов, образа жизни, бесконечного контента… Но действительно ли они делают выбор? Или они просто следуют невидимой обусловленности? Поговоришь об аллегории пещеры Платона, о том, как количество вариантов порождает тревогу. Согласно Платону, когда душа возвышается над тенями, она обретает ясность, порядок и смысл. Если бы ты мог услышать совет от философов о сути выборов в жизни, какой бы это был совет? Поразмышляй об этом на лекции-практикуме.