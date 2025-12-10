Иллюзии бесчисленного выбора и как услышать размышления души
Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Про событие
Люди живут в окружении возможностей — продуктов, образа жизни, бесконечного контента… Но действительно ли они делают выбор? Или они просто следуют невидимой обусловленности? Поговоришь об аллегории пещеры Платона, о том, как количество вариантов порождает тревогу. Согласно Платону, когда душа возвышается над тенями, она обретает ясность, порядок и смысл. Если бы ты мог услышать совет от философов о сути выборов в жизни, какой бы это был совет? Поразмышляй об этом на лекции-практикуме.
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