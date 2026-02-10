Один вечер. Один город. Один Икс-пириенс. Икс (X) — это переменная. То, что не подставишь заранее. Ты знаешь адрес, знаешь время, знаешь, кто за пультом. Не знаешь одного — что именно произойдёт с тобой между первым треком и последним. 29 лет за пультом Alexey Romeo строит сеты так, что предсказать финал невозможно даже ему самому.