Икс-пириенс на крыше (X-perience Rooftop)
Петроградская набережная, 18
Начало:
Завершение:
3200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Один вечер. Один город. Один Икс-пириенс. Икс (X) — это переменная. То, что не подставишь заранее. Ты знаешь адрес, знаешь время, знаешь, кто за пультом. Не знаешь одного — что именно произойдёт с тобой между первым треком и последним. 29 лет за пультом Alexey Romeo строит сеты так, что предсказать финал невозможно даже ему самому.
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