Игры со Скрытыми ролями
Хорошее место, 7-я Советская улица, 9/20
Начало:
Завершение:
1050₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
«Ночь Ниндзя», «Письма Призрака», «Кто накормит Кракена», «Нуар», «Информатор», «Бункер» — всех объединяет социальная составляющая, т.е. интриги, секреты, подозреваки... Конкретную игру участники подберут при встрече, в зависимости от пожеланий и количества игроков. Каждая игра так или иначе отражает реальность. Социальные игры и Игры со скрытыми ролями — отражение отношений между людьми. Интриговать, запутывать, блефовать, и с другой стороны анализировать, раскрывать секреты, выводить на чистую воду — все это очень естественно для каждого. А также весело и интересно, если к такому процессу прикрутить продуманную игровую механику. Телеграм организатора: https://t.me/iskanderneu Оплата по тарифу антикафе (4 рубля за 1 минуту = 240 рублей за 1 час, но не более 1050 рублей за вечер). Как найти: 7-я Советская улица, 9/20, антикафе «Хорошее место» (дом, где «ЛюдиЛюбят» на углу, от него первая арка, в воротах калитка открывается, за аркой прямо и чуть левее крыльцо с кнопкой-домофоном).
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