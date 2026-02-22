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Игры народов мира

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Тебя ждёт лекция про игры из скандинавской древности, тесно перекликающиеся со славянской культурой, а также тематический блиц, в котором ты сможешь завоевать титул Великого Победителя и Мастера Чемпионов и получить памятный подарок. Лекцию читает и объясняет правила, показывает, как играть и собственноручно награждает победителей любитель игр (и даже их создатель) Александр, или, как многие его знают, Дядя Саша. Количество мест всего 12. Запись осуществляется по предоплате, в стоимость включён напиток от бара.

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