Тебя ждёт лекция про игры из скандинавской древности, тесно перекликающиеся со славянской культурой, а также тематический блиц, в котором ты сможешь завоевать титул Великого Победителя и Мастера Чемпионов и получить памятный подарок. Лекцию читает и объясняет правила, показывает, как играть и собственноручно награждает победителей любитель игр (и даже их создатель) Александр, или, как многие его знают, Дядя Саша. Количество мест всего 12. Запись осуществляется по предоплате, в стоимость включён напиток от бара.