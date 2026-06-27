Тебе предлагают сыграть в обучающую партию в «Корни» (Roots) с двумя дополнениями — «Речное братство» и «Подземный мир». Игра заслуживает внимания своими уникальными механиками и занимает 34-е место в списке лучших настольных игр всех времён по версии авторитетного «Boardgamegeek». У тебя будет выбор из 8 непохожих друг на друга фракций: от колодостроения до РПГ и экономического симулятора. Все правила расскажут в начале встречи, а затем ты сыграешь в пробную партию.