Игротека: Корни (Roots)
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Тебе предлагают сыграть в обучающую партию в «Корни» (Roots) с двумя дополнениями — «Речное братство» и «Подземный мир». Игра заслуживает внимания своими уникальными механиками и занимает 34-е место в списке лучших настольных игр всех времён по версии авторитетного «Boardgamegeek». У тебя будет выбор из 8 непохожих друг на друга фракций: от колодостроения до РПГ и экономического симулятора. Все правила расскажут в начале встречи, а затем ты сыграешь в пробную партию.
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