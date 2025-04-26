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Игра в себя
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
…где можно быть собой. Мероприятие на стыке лаборатории эмоций и коммуникативных игр. Что если на пару часов перестать быть «собранным и адекватным» — и позволить себе быть живым, странным, настоящим? Алекс и Тома, собрали это пространство как симбиоз коммуникативных игр Томы и лаборатории эмоций Алекса. Это не тренинг, не тусовка, не психоразбор. Это — игра, в которой можно нырнуть в контакт. С другими. С собой. Что будет: - Знакомство в кругу (без кринжа, но с настоящестью). - Медитации: сидячая и динамическая (настройка + встряска). - Свидания по часам (формат для живого взаимодействия в парах). - Фанты: две колоды, одно пространство, много честности. - Завершение и финальный круг (где ты уже другой). -Свободная часть: добрать, дожить, договорить. Кому зайдёт: - тем, кто застрял в «нормальности» и хочет снова почувствовать себя живым. - тем, кто давно не был в настоящем контакте — ни с собой, ни с другими. - тем, кто хочет исследовать эмоции и роли — не через анализ, а через движение и игру. - тем, кто устал быть «как надо» и хочет побыть «как есть». Билеты: 2500р, Первые семь — 2000р. О ведущих: Алекс — коуч, создатель Лаборатории эмоций. Помогает людям лучше слышать себя, брать своё место и делать то, что действительно хочется — в жизни, в отношениях, в творчестве. Активно использует ChatGPT для осознанности и творчества. Тома — генератор идей и эксперт в фототехнике. Организует яркие мероприятия, игры и мастер-классы, увлекается спортом и йогой, стремится работать с вдохновляющими людьми. Все вопросы: https://t.me/tomastulova
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