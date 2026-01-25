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Игра «Поле чудес»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Еда

Про событие

Знакомая всем нам с детства игра, но без Якубовича — в баре и с ребятами из OnTheBones в роли ведущих. Что будет: — 4 команды по 5 человек (можно записаться уже готовой командой или в одиночку — организаторы добавят тебя к одной из команд) — 3 раунда, 9 загаданных слов и, конечно же, фраза «крутите барабан» — команда, набравшая больше всего баллов, получит приз В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.

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