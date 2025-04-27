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Игра «Мафия»

ресторан «Атташе», Дегтярный переулок, 7

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Клуб «Эволюция» зовет тебя на адреналиновые игры: Проверить интуицию Познакомиться с крутыми людьми Устроить мозговой штурм в выходные Почему ты точно вернёшься в клуб снова? — Живые эмоции и профессиональный ведущий; — Комфортная игра в приятной компании; — Уютная атмосфера и новые знакомства. Стоимость игры 1000р. В заведении действует депозитная система на меню — 1 000р. на человека, которое включает вкусные блюда и напитки. Чтобы забронировать место, напиши в личные сообщения https://t.me/kondinajulia Количество участников ограничено.

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