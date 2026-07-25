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Спектакли
Про событие
Моноспектакль. Роман Достоевского «Идиот» — как и вся подлинная классика — существует вне времени и рассказывает нам о нас же самих — сегодняшних зрителях, сидящих в зале. Одна из центральных тем постановки — любовь во всех её проявлениях. Любовь как испытание. Любовь как приговор. Любовь как последняя надежда и спасение. Моноспектакль «Идиот» не даёт готовых ответов — он задаёт вопросы, от которых невозможно уклониться.
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