Моноспектакль. Роман Достоевского «Идиот» — как и вся подлинная классика — существует вне времени и рассказывает нам о нас же самих — сегодняшних зрителях, сидящих в зале. Одна из центральных тем постановки — любовь во всех её проявлениях. Любовь как испытание. Любовь как приговор. Любовь как последняя надежда и спасение. Моноспектакль «Идиот» не даёт готовых ответов — он задаёт вопросы, от которых невозможно уклониться.