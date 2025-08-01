Есть моменты, когда накопленное уже не помещается в теле — когда сжимаешь челюсти, чтобы не закричать, когда каждый пропущенный импульс, каждая подавленная реакция, каждый невыпущенный звук — начинают вибрировать под кожей, напоминая, что тишина внутри — не покой, а перегрев. Эта ночь создана не для развлечения, а для тех, кому нужно сбросить всё, кому нужно не просто послушать, а переработать себя через звук, через громкость, через выход. 3 сцены 25 выкриков в рупор: Hier gibt es keine ruhe. (здесь нет покоя) Koreya HRD.303 [Smena] Kleperis [Hard Line] IN.Ache [Aspirine] Nystagm [Aspirine] Soso4ka 035 [Aspirine] Volga Balt стилстилстилстилстил [Псай] Berdx Faosbluff Smosy [Aspirine] Stylenocap DVD hi dude [Experience Crew] Xtrvdn [Experience Crew] Chmil [Experience Crew] Shabrshabr [Experience Crew] RDM [Zahod] Seeuinthespring [Hepna] Calipso Ppessurize WOLF.FM Giperlehaunderground Mrazelle [Псай] Каждая сцена — с характером. Каждый сет — на пределе. Подробности ты узнаешь позже. А сейчас знай главное: тут будет громко. Внутри и снаружи. Ich bin laut — это когда не можешь держать в себе. Это когда орёт всё. Петербург будет слушать тебя даже когда ты молчишь. 3 сцены/25 Артистов/бар/чилл