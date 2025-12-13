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IBWT Boiler

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка с танцполом 360° и звуком в формате квадро: диджей в центре, окружённый публикой, музыка со всех сторон. Клуб перестроен под концепцию «Ближе некуда» — минимум света, плотная атмосфера, бас, ощущаемый телом, два танцпола. Эта ночь объединит всё, что IN BEAT WE TRUST прожили в 2025 году — энергию, единство и любовь к басу.

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