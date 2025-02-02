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  1. Санкт-Петербург
  2. События

И мы смеёмся

Театр Поколений
Курляндская ул., д. 49

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Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

История о травле и её трагических последствиях представлена в Театре Поколений как спектакль-расследование. Несмотря на страшное содержание постановки, ты действительно не раз рассмеёшься во время просмотра. Режиссёр играет с жанрами, используя и сатиру, и прямое высказывание, и символизм и, конечно, трагедию - ведь история заканчивается плачевно. Однако, актёры в спектакле не играют “психологически”, натуралистично - герои почти карикатурны, условны. Это помогает не подключаться эмоционально к персонажам пьесы, но воспринимать историю на интеллектуальном уровне. Драматург — Екатерина Дорн Режиссёр — Тимур Салихов Художник — Егор Пшеничный Студентам и пенсионерам предоставляется скидка 50%. Вопросы по телефону и WA

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