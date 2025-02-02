История о травле и её трагических последствиях представлена в Театре Поколений как спектакль-расследование. Несмотря на страшное содержание постановки, ты действительно не раз рассмеёшься во время просмотра. Режиссёр играет с жанрами, используя и сатиру, и прямое высказывание, и символизм и, конечно, трагедию - ведь история заканчивается плачевно. Однако, актёры в спектакле не играют “психологически”, натуралистично - герои почти карикатурны, условны. Это помогает не подключаться эмоционально к персонажам пьесы, но воспринимать историю на интеллектуальном уровне. Драматург — Екатерина Дорн Режиссёр — Тимур Салихов Художник — Егор Пшеничный Студентам и пенсионерам предоставляется скидка 50%. Вопросы по телефону и WA