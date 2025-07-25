HVST
«Зелёная Сцена», Рощинская улица, 38
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Тусовка, где каждый бит, каждый куплет и каждый закат будут твоими соавторами. Тебя ждут: — Мощные DJ — звук, от которого мурашки по коже — Хедлайнеры и локальные герои — от подполья до главной сцены: все, кто дышит хип-хопом — Неповторимая атмосфера — никаких рамок, только ты, музыка и люди, которые чувствуют её так же глубоко HVST (Harvest Party). Новый ритм — новая эра. Молодые таланты, взрывающие сцену своими дебютными треками, легенды хип-хопа и электроники, чьи имена вписаны в историю. Здесь зажигаются будущие звёзды и горят ярче уже знакомые огни. HVST — это не просто вечеринка, фестиваль или концерт. Это целый мир, где музыка, культура и творчество соединяются, чтобы подарить незабываемые эмоции и впечатления.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи