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HVST

«Зелёная Сцена», Рощинская улица, 38

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Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Тусовка, где каждый бит, каждый куплет и каждый закат будут твоими соавторами. Тебя ждут: — Мощные DJ — звук, от которого мурашки по коже — Хедлайнеры и локальные герои — от подполья до главной сцены: все, кто дышит хип-хопом — Неповторимая атмосфера — никаких рамок, только ты, музыка и люди, которые чувствуют её так же глубоко HVST (Harvest Party). Новый ритм — новая эра. Молодые таланты, взрывающие сцену своими дебютными треками, легенды хип-хопа и электроники, чьи имена вписаны в историю. Здесь зажигаются будущие звёзды и горят ярче уже знакомые огни. HVST — это не просто вечеринка, фестиваль или концерт. Это целый мир, где музыка, культура и творчество соединяются, чтобы подарить незабываемые эмоции и впечатления.

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