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Хвосты

Юнион
Литейный проспект, 55

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от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Музыка извивается, ускользает, оставляет след. Звук растворяется в тени, но продолжает звучать внутри. Презентация альбома xvostik — «shadows at 3 am». Отмечают релиз, с которого начался год на Roots United: ностальгия, нежность, отсылки к британской электронике. Диана исполнит альбом целиком, чтобы каждое движение стало эхом в пространстве. После — дело за друзьями, гостями и резидентами. Танцпол без границ, музыка без рамок. В лайн-апе: xvostik (live), Kedr Livanskiy (DJ), Dirty Glassez, Rwanda, Some Stru, Losha Ryabikin. Начало в 21:00. Правила входа: 700р. в предпродаже онлайн, на входе — 900р.

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