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Хватит паясничать

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Может ли робот написать симфонию? А пройти рекапчу? Группа «Хватит паясничать» презентацией нового альбома «Докажите, что вы не робот» постарается ответить на эти вопросы. Их треки — это инди-поп с эклектичным, но узнаваемым стилем: тёплая, атмосферная музыка, много иронии и искренности. На новом альбоме коллектив ударяется в приятную ностальгию: воспоминания о ночных прогулках до супермаркета, о мультиках после школы, о бабушкиной легенде про шаровую молнию. Откроет концерт петербургская дрим-поп группа Bananafish. Легенды российской инди-сцены с мечтательными и меланхоличными песнями, гипнотический пронзительный вокал и ретро-синты.

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