Human Inciniration
Транспортный Переулок 10А
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от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В этот мрачный вечер тебя ждут: Dysthymia (Москва) — The new standard of Sickness. Blast Casualties (Санкт-Петербург/Москва) — Brutal grinding existential accident from Saint-Petersburg. Sacral Disfigured (Тверь) — Technical Death Metal from Tver. Surreal State — Technical Death Metal. Вход: 700 / 500 с репостом (https://vk.com/wall-230479184_2) Оплата на входе.
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