Вечер быстрых набросков с приглашённой моделью. Проведёшь вечер в атмосфере старого художественного салона — среди красивого интерьера, разговоров, чая и творчества. Тебе не нужен опыт рисования — это не мастер-класс и не занятие по академическому рисунку. Это возможность замедлиться, понаблюдать, попробовать передать образ линиями и провести время в компании людей, которым интересно искусство и новые впечатления. В программе: — несколько сессий быстрых набросков с моделью; — знакомство и общение за общим столом; — чай, напитки и небольшой фуршет; — уютный вечер в пространстве исторического особняка. Можно приходить с любым уровнем подготовки: от первого опыта со скетчбуком до уверенного рисования. Количество мест ограничено, запись в ТГ. В пространстве необходимо снять обувь.