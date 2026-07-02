Экологическая игра-стратегия, которая наглядно покажет, как ежедневные привычки влияют на состояние планеты. Что тебя ждёт? За игровым столом тебе предстоит погрузиться в решение глобальных проблем: — Изменение климата — Исчерпание природных ресурсов — Нехватка чистой воды — Загрязнение воздуха «Хранители Земли» — стратегия, в ней нужно просчитывать ходы наперед, но главная особенность — принцип кооперации. Участники будут противостоять не друг другу, а самой игре. Победить и спасти планету от катастрофы можно только сообща. Почему стоит участвовать? — Отличная возможность для знакомства: решения принимаются коллективно, через обсуждение и диалог. — Не нужно специальных знаний — они появятся у тебя в процессе. — Ты получишь новый опыт и узнаешь про полезные эко-привычки. Вести игру будет её автор, Алина Кольовска, руководительница Центра экономии ресурсов centrecon.ru, биолог и экопросветительница.