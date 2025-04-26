2 часть красивой house вечеринки «Весна, любовь». Все грани house музыки, новые знакомства, общение и двойное удовольствие ожидают гостей в этот раз. За диджейскими пультами: Mars (aka Sergey Drug) / Aux Shinrikyo / ARSELL / Viktor449 / Osa Готовь свой самый восхитительный лук, зови друзей, подруг и врывайся на вечеринку.