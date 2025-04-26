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House вечеринка «Весна любовь II»

Last Angel, Разъезжая улица, 27

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2 часть красивой house вечеринки «Весна, любовь». Все грани house музыки, новые знакомства, общение и двойное удовольствие ожидают гостей в этот раз. За диджейскими пультами: Mars (aka Sergey Drug) / Aux Shinrikyo / ARSELL / Viktor449 / Osa Готовь свой самый восхитительный лук, зови друзей, подруг и врывайся на вечеринку.

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