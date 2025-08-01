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House вайб

Лендок
наб. Крюкова канала, 12

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1100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

House вечеринка Пространство «Лендок» станет местом fashion, общения, стиля и dance Для тебя в эту ночь: — Cаунд от лучших и восходящих диджеев электронной сцены Питера; — Синтез света и звука; — Уникальная стильная локация в сердце города; — Красивые фотозоны и фотографы —запечатлеть моменты; — Лаундж зоны - места для общения и знакомств; — Восхитительная атмосфера лучших клубных вечеринок города; — dance и ещё раз dance; — И конечно, главный герой, ты - гость, прекрасный, красивый и уникальный.

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