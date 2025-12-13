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House terrace

Santa Barbara Club
ул. Казанская 7

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от 990₽ до 1590₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На одном танцполе повстречаются две столицы — Москва и Санкт-Петербург. За пультом москвичи Deflee, Nobe, Sham Jam и Monado, а также питерские диджеи John Candy и Alexandr Craft; Тебя ждёт атмосферная хаус-ночь. FC/DC

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