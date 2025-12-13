ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

House Night Christmas

Квартира 8
Марата 1/71

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка, где ритмы сочетаются с изысканной атмосферой. Глубокий бас не давит — он побуждает двигаться. Свет не ослепляет — он подчёркивает движения. Эта ночь для тех, кто чувствует красоту тоньше других, кто любит интенсивность, обрамлённую стилем. Бронь столов по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста