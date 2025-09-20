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Осенняя вечеринка «House night» — ночь, где музыка сливается с осенним настроением, а танцпол превращается в океан эйфории! Лайн-ап (главный танцпол) Dub Pepper / Кrasа rosa / Маrs b2b Sill / Vetadisco / Bill / ef:mer b2b Van Fabrik Лайн-ап (лаундж танцпол) Rubo / Veselect / Viktor449 / Rarov b2b Wonder Polly / Nadi Sparkle / Warum Weiss Бронь столов по указанному телефону.
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