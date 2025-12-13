Hosted by John However
Клуб «Мираж», Шамшева улица, 4
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Субботняя вечеринка, на которой весь мейн-лайн?ап формирует сам именинник, а бонусом заявлено live-выступление a-this 52. мэйн: denis yuzhin / sunshine / john however / a-this 52 live / 4eu3 / 1flaks терраса: brique / izabelle / frank motion f/c
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи