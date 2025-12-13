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  1. Санкт-Петербург
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Hosted by John However

Клуб «Мираж», Шамшева улица, 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Субботняя вечеринка, на которой весь мейн-лайн?ап формирует сам именинник, а бонусом заявлено live-выступление a-this 52. мэйн: denis yuzhin / sunshine / john however / a-this 52 live / 4eu3 / 1flaks терраса: brique / izabelle / frank motion f/c

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