ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Hospital

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Московская инди-группа. За плечами у Hospital — успешный старт с поддержкой зарубежной и российской прессы, концерты с Lana Del Rey, The Neighbourhood, Gerard Way и The Kooks, а также хиты вроде «Falling», попавшей в топ Shazam и пережившей вторую волну популярности в TikTok в 2025 году (более 30 000 видео). На счету группы четыре альбома, включая последний — Modern Tales For Wasted Youth (2024), отмеченный «Афишей Daily» и «Правилами жизни». Концерт в Петербурге станет редкой возможностью услышать Hospital живьём — от проверенных хитов до новых треков.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста