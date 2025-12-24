Московская инди-группа. За плечами у Hospital — успешный старт с поддержкой зарубежной и российской прессы, концерты с Lana Del Rey, The Neighbourhood, Gerard Way и The Kooks, а также хиты вроде «Falling», попавшей в топ Shazam и пережившей вторую волну популярности в TikTok в 2025 году (более 30 000 видео). На счету группы четыре альбома, включая последний — Modern Tales For Wasted Youth (2024), отмеченный «Афишей Daily» и «Правилами жизни». Концерт в Петербурге станет редкой возможностью услышать Hospital живьём — от проверенных хитов до новых треков.